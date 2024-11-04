بالفيديو ..محرز يسجل ثنائية ويقود الأهلي للفوز بخماسية في دوري أبطال آسيا
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الاثنين، هدفين جميلين في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقاد رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز بخماسية مقابل هدف واحد. حيث سجل هدفين في الدقيقتين الـ61 والـ65 من المباراة التي جرت بملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
ونال محرز تنقيطا ممتازاً بعلامة 9.6 من 10 حسب موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.
🎥 هدف رياض محرز الخامس 🤩💚#الاهلي_الشرطه_العراقي https://t.co/Toyh0Lv6v8 pic.twitter.com/sSlIi7nSg9
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) November 4, 2024
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