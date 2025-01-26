بالفيديو.. محرز يسجل هدفا خياليا ويبهر السعوديين

عاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الرائعة و الخيالية في دوري روشن السعودي.

وأبهر رياض محرز السعودي بهدفه الجميل في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الرياض في المباراة التي جرت ضمن الجولة 17 من البطولة بملعب “الجوهرة”.

وقبل تسجيل محرز للهدف في الدقيقة 87 من عمر الجميل، أبهر “الفنان” كذلك المتابعين بـ “الكنترول” الخاص به، بعد تمريرة من الحارس ماندي على مسافة بعيدة جدا. ليساهم مهاجم الخضر في الفوز الكبير بخماسية كاملة و نظيفة.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]