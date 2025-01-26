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الرياضة

بالفيديو.. محرز يسجل هدفا خياليا ويبهر السعوديين

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يسجل هدفا خياليا ويبهر السعوديين
محرز
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عاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الرائعة و الخيالية في دوري روشن السعودي.

وأبهر رياض محرز السعودي بهدفه الجميل في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام نادي الرياض في المباراة التي جرت ضمن الجولة 17 من البطولة بملعب “الجوهرة”.

وقبل تسجيل محرز للهدف في الدقيقة 87 من عمر الجميل، أبهر “الفنان” كذلك المتابعين بـ “الكنترول” الخاص به، بعد تمريرة من الحارس ماندي على مسافة بعيدة جدا. ليساهم مهاجم الخضر في الفوز الكبير بخماسية كاملة و نظيفة.

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