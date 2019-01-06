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بالفيديو..محرز يسجل هدف عالمي في مرمى روثيرهام يونايتد

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بالفيديو..محرز يسجل هدف عالمي في مرمى روثيرهام يونايتد
بقلم يونس رزيق

تمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من تكسير صيامه مع الأهداف بتسجيله هدف رائع في مرمى روثيرهام يونايتد في إطار منافة كاس الإتحاد الإنجليزي.


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