بالفيديو..محرز يسجل هدف عالمي في مرمى روثيرهام يونايتد
تمكن اللاعب الجزائري رياض محرز من تكسير صيامه مع الأهداف بتسجيله هدف رائع في مرمى روثيرهام يونايتد في إطار منافة كاس الإتحاد الإنجليزي.
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