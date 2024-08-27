بالفيديو.. محرز يسقط أمام بن دبكة في مفاجأة الدوري السعودي

أطاح الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، اليوم الثلاثاء، بمواطنه رياض محرز، بنتيجة هدف نظيف، في مفاجأة دوري روشن السعودي.

و عرفت المباراة مشاركة سفيان بن دبكة أساسيا من جانب نادي الفتح، في حين شارك رياض محرز هو الآخر أساسيا رفقة ناديه الأهلي السعودي.

وتعرض محرز لانتقادات كبيرة من قبل أنصار فريقه، بالنظر إلى المردود المتوسط الذي ظهر به طيلة المباراة.

إلى جانب ذلك، ظهر النجم السابق لمانشستر سيتي غاضبا في أغلب أطوار المباراة، وهو ما قد يعقد مأموريته في استعادة مستواه المعهود.