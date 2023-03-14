بالفيديو.. محرز يشارك في الفوز العريض لمانشستر سيتي أمام لايبزيغ

شارك الدولي الجزائري رياض محرز في الفوز الكبير الذي حقّقه مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، في رابطة الأبطال.

وانتهت المباراة بفوز كبير جدا بنتيجة سبعة أهداف كاملة مقابل صفر في اللقاء الذي جرى بملعب “الإتحاد”.

ودخل رياض محرز في الشوط الثاني، حينما كان الفريق فائزا بخمسة مقابل صفر، أمام النادي الألماني لايبزيغ.

قبل أن يعود هالاند ليسجّل الهدف السادس في المباراة التي ستبقى للتاريخ.

كما ترك محرز بصمته الخاصة بتقديم تمريرة حاسمة للقائد دي بروين في الهدف السابع الذي سجّله البلجيكي بطريقة جميلة جدا.

يذكر، أن المباراة عرفت تسجيل العملاق هالاند خمسة أهداف كاملة.

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