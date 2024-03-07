بالفيديو.. محرز يشارك في حملة دعم المحتاجين بمناسبة شهر رمضان

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، في حملة دعم المحتاجين، بمناسبة حلول شهر رمضان.

ونشر محرز، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، مقطع فيديو، كشف من خلاله مشاركته في دعم المحتاجين، بمناسبة شهر رمضان، تحت شعار “بكل خطوة نرسمو بسمة”.

كما دعا قائد الخضر، الجميع للمشاركة في هذه المبادرة التي التي نضمتها شركة متعامل الهاتف النقال “جيزي” تحت تسمية ” بسمة جيزيwalk for”.

وتعد هذه واحدة من عديد المساهمات التي قام بها الدولي الجزائري رياض محرز، في عدة مناسبات سابقة دعما للمحتاجين.

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