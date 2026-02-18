إعــــلانات
بالفيديو.. محرز يشارك في مبادرة خيرية لشهر رمضان

بقلم كريم تيغرمت
شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، في مبادرة خيرية، تحسبا لشهر رمضان.

وسجل محرز، مساهمته في المبادرة الخيرية التي نظمتها إدارة ناديه الأهلي، في توزيع الإعانات الخاصة بشهر رمضان لفائدة المحتاجين.

وظهر الدولي الجزائري، في مقطع فيديو، إلى جانب بقية زملائه في الفريق، خلال قيامهم بتوزيع المواد الغدائية الخاصة بالمحتاجين.

وتأتي هذه المساهمة من رياض محرز، لتؤكد تمسكه الكبير بالأعمال التطوعية الخيرية، التي لطالما بادر بها.

رابط دائم : https://nhar.tv/jkhSk
