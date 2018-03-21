بالفيديو.. محرز يصدم محبيه في الجزائر!!

فاجأ النجم الجزائري رياض محرز، محبيه عندما حل بمطار هواري بومدين، الإثنين الماضي قبل الإنضمام لتربص الخضر بتكبره عليهم.

في وقت رفض فيه أغلب لاعبي الخضر الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في المطار، إلا أنهم لم يتوانوا في التقاط الصور مع الأنصار.

بينما رفض محرز حتى رفع رأسه أمام كاميرات الجزائريين، والإعتذار بطريقة لبقة بعدم الإدلاء بأي تصريح، مثلما فعل البقية.

وحتى عندما اقترب منه صحفي تلفزيون “النهار”، لم يكلف نفسه عناء النظر إليه، إنما رفع رأسه دون النظر إليه قبل أن ينصرف.

والصادم أن محرز رفض حتى النظر إلى المشجعين الجزائريين، وحتى الصغار، الذي حاولوا الإقتراب منه لعلهم يتمكنون من أخذ صورا تذكارية معه.

حيث رفض الإلتفات إلى طفل حاول التقاط صورة معه، رغم أن مرافق الطفل ناداه أكثر من مرة، وطلب منه صورا، لكنه خرج من المطار دون الغعتذار منه حتى.

ورغم أن محرز معروف بتواضعه، إلا أنه صدم الجميع هذه المرة بهذه التصرفات التي اعتبرها محبوه تكبرا على مشجعيه الجزائريين.

خاصة وأنه لا يتصرف بهذه الطريقة في إنجلترا، مع أنصار ليستر سيتي حيث لا يرد طلبا في أخذ صور معه، ويبادلهم الحديث.