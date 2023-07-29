بالفيديو.. محرز يصنع أجواء حماسية بين اللاعبين في أول حصة تدريبية مع الأهلي

عرفت الحصة التدريبية لنادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، مشاركة نجم الفريق الجديد الدولي الجزائري رياض محرز، والذي صنع أجواء حماسية بين رفاقه الجدد.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر اليوتوب، فيديو لتدريبات الفريق، والتي شهدت حضور نجم الخضر رياض محرز، لأول مرة ومباشرة بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميا.

وقام لاعبي الأهلي بتحية الوافد الجديد رياض محرز، بعدها شارك اللاعب في الحصة التدريبية والتي عرفت إجراء تحدي خاص بين اللاعبين.

حيث تم تقسيم الفريق لمجموعتين وقاموا بحصة إسترخائية عبارة عن حصة تنس الكرة، وبمشاركة الدوليان الجزائريان رياض بودبوز ورياض محرز.