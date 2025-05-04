بالفيديو.. محرز يصنع الحدث بإحتفاله مع جمهور الأهلي عقب التتويج الأسيوي

صنع الدولي الجزائري رياض محرز الحدث،سهرة اليوم، في احتفالات فريقه الأهلي السعودي عقب التتويج بأول ألقابه القارية، أمس، على حساب فريق كاوازاكي فرونتال الياباني في نهائي كأس رابطة أبطال أسيا للنخبة.

وصال وجال رياض محرز كل أرجاء مدينة جدة، بحافلة مكشوفة على طريقة الاندية الأوروبية، أين ظهر و هو يغني و يرقص على طريقة السعوديين.

وأجمع المتتبعون على أحقية رياض محرز في إطلاق العنان لأفراحه بفضل مساهمته الكبيرة في التتويج التاريخي بأعرق منافسة كروية في القارة الأسيوية.

و بالعودة إلى التفاصيل، تمكن محرز من المساهمة في تسجيل 17 هدفا خلال 13 مقابلة خاضها النادي السعودي، بتسجيل في 9 مناسبات وصناعة 8 اهداف إضافة منح 6 تمرارت مفتاحية في 32 هدفا.

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