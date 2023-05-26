بالفيديو.. محرز يصنع الحدث بمدينة “سارسال”

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، عودته إلى مسقط رأسه بمدينة سارسال الفرنسية، أين صنع الحدث هناك.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمحرز، خلال ظهوره بـ”القميص” بأحد المخبزات بمدينة سارسال، أين صنع الحدث.

كما التقى نجم مانشستر سيتي، المتوج مؤخرا بلقب البريمرليغ، بأحد معارفه القدامى، الذي أبدى سعادة كبيرة لملاقاته قائد الخضر مجددا، في حيهم القديم.

ولقي هذا الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل محبي النجم الجزائري الأول رياض محرز.