بالفيديو.. “محرز” يصنع الحدث بمدينة “نيويورك” الأمريكية

حيث ظهر نجم الخضر وهو يُمارس رياضة كرة القدم الأمريكية بمدينة “نيويورك” التي ستحتضن اللقاء الودي الذي سيجمع مانشستر سيتي بليفربول فجر الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لصاحب الرجل اليُسرى وهو بصدد تحدي لاعب كرة قدم أمريكي.

وأثبت لاعب ليستر سيتي الإنجليزي السابق أنه يُجيد الكثير من الرياضات الأخرى على غرار كرة السلة.

A good old classic showdown of football vs football as the @Giants, @sterl_shep3 meets @Mahrez22! #mancity

Catch the full video in September! #GameRecogniseGame pic.twitter.com/WXqmqroe5D

— Manchester City (@ManCity) July 25, 2018