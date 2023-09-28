بالفيديو.. محرز يصنع الحدث رفقة جماهير الأهلي السعودي

صنع الدولي الجزائري رياض محرز الحدث لدى ملاقاته جمهور الأهلي السعودي بعد تدريبات اليوم الخميس الاستعدادية للمباراة المقبلة.

ومنح رياض محرز الفرصة لأنصار الأهلي السعودي خاصة الصغار لأخذ صور فوتوغرافية معه.

وكان قائد الخضر قد تدرب اليوم رفقة زملائه في ناديه السعودي، حيث ظهر وهو سعيد جدا رغم الخسارة القاسية التي مني بها أمام النصر السعودي في وقت سابق.

كما ظهر محرز، خلال التدريبات و هو سعيدا، كما خصص جزء من الوقت للتدرب في الصالة الرياضية التابعة للنادي العالمي.

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