بالفيديو.. محرز يضيف هدف جديد لرصيده في مواجهة نيوكاسل

بصم الدولي الجزائري رياض محرز، على هدف جديد، اليوم الأحد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي، بمضيفه نيوكاسل

وشارك محرز، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، في هذه المباراة التي تأتي لحساب الجولة الـ18 من البريميرليغ.

كما برز قائد الخضر في الدقيقة الـ63، أين استغل تمريرة عرضية، ليضيف الهدف الثالث في هذه المواجهة لصالح السيتي.

وبهذا نجح رياض محرز، في رفع رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بألوان ناديه مانشستر سيتي، مؤكدا فعاليته الهجومية.