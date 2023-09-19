بالفيديو.. محرز يظهر بالزي السعودي في إعلان تجاري

ظهر الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، عبر وسائل الإعلام العربية و السعودية خاصة في إعلان إحدى العطور الخليجية.

كما أبرز رياض محرز العطر الذي روّج له، لكن بطريقة مختلفة و بطريق تقليدية عربية خالصة حينما ظهر بالزي السعودي و مرتديا قميصا و “شال” أحمر.

ودخل قائد الخضر مجال الإشهار، بالنظر إلى اعتباره أحد نجوم المستديرة العالمية الذين انتقلوا صوب البطولة السعودية مثله مثل كريستيانو رونالدو البرتغالي و نيمار البرازيلي.

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