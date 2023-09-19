بالفيديو.. محرز يظهر بالزي السعودي في إعلان تجاري
بقلم عزيز طالبي
ظهر الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، عبر وسائل الإعلام العربية و السعودية خاصة في إعلان إحدى العطور الخليجية.
كما أبرز رياض محرز العطر الذي روّج له، لكن بطريقة مختلفة و بطريق تقليدية عربية خالصة حينما ظهر بالزي السعودي و مرتديا قميصا و “شال” أحمر.
ودخل قائد الخضر مجال الإشهار، بالنظر إلى اعتباره أحد نجوم المستديرة العالمية الذين انتقلوا صوب البطولة السعودية مثله مثل كريستيانو رونالدو البرتغالي و نيمار البرازيلي.
• النجم رياض محرز يظهر بالزي السعودي في إعلان عطور. pic.twitter.com/mmYiU4JHtR
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 19, 2023
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/b8doq