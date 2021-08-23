بالفيديو.. محرز يعبث بسترلينغ في تدريبات السيتي

يواصل النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، نثر سحره في انجلترا، أين أبان من جديد عن مهاراته الفنية في تدريبات الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على “تويتر”، مقطع فيديو لمحرز، خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وظهر الدولي الجزائري، وهو يقوم بحركة الجسر الصغير، ضد زميله رحيم سترليغ، تحت أنظار زملائهم في الفريق.

يذكر أن رياض محرز، يعد من أبرز لاعبي مانشستر سيتي من ناحية المهارات الفنية، التي لطالما صنعت الفارق في المباريات الرسمية.