بالفيديو.. محرز يعود بالذاكرة لـ2009 ويستذكر مغامرته في اسكتلندا

سرد الدولي الجزائري رياض محرز، المغامرة التي عاشها في 2009، عند خوضه لتجارب الآداء في نادي سان ميران الإسكتلندي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشيستر سيتي على “تويتر”، مقطع فيديو لمحرز، سرد فيه التجربة التي خاضها في اسكتلندا.

كما كشف الدولي الجزائري الصعوبات التي واجهها في تلك الفترة، وطريقه مغادرته لاسكتلندا بمساعدة وكيل أعماله.

ويعد هذا المقطع من الفيديو، الذي نشرته إدارة مانشيستر سيتي، مقتطف صغير من القصة الكاملة لمشوار محرز، والذي سيتم بثه لاحقا.