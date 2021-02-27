بالفيديو.. محرز يعود للإبداع بتمريرة حاسمة رائعة

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، للتألق مع مانشسر سيتي، بمناسبة إستقبال هذا الأخير، لنظيره واست هام يونايتد، اليوم السبت.

وتمكن صاحب القدم اليُسرى السحرية، من تقديم تمريرة حاسمة رائعة لزميله ستونز، بعد أن تلاعب بمدافعي “الهامرز”.

وتعتبر هذه التمريرة الحاسمة، هي السادسة للجناح الطائر منذ بداية الموسم الجاري رفقة “السكاي بلوز”.