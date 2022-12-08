بالفيديو.. محرز يعود للتدريبات رفقة مانشستر سيتي في أبو ظبي

عاد الدولي الجزائري رياض محرز إلى أجواء التحضيرات والاستعدادات رفقة ناديه مانشستر سيتي لقادم التحديات.

ونشرت إدارة مانشستر سيتي، صور وفيديوهات لرياض محرز عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” وهو يداعب الكرة رفقة زملائه في السيتيزنس. كما عنونت :”التدريبات بأبو ظبي”.

كما شوهد “الفنان” وهو يتدرب بمعنويات مرتفعة جدا، بعد خضعه لفترة راحة في الامارات.

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