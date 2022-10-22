بالفيديو.. محرز يعود لممارسة هوايته المفضلة مع مانشستر سيتي 

شارك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون، قبل أن يستبدل في الشوط الثاني.

وقدّم رياض محرز اداءا مقبولا وبعيدا عن مستواه الراقي و الكبير مثلما عوّد عشاقه سابقا، في اللقاء الذي فاز به “السيتيزنس” بثلاثية مقابل واحد.

ورغم ذلك، مارس خريج مدرسة لوهافر الفرنسية، هوايته المفضلة في مراوغة مدافع برايتون بطريقته الخاصة، في فيديو ابهر به الأنصار.

يذكر. ان هدف برايتون الوحيد جاء بعد ان اهدر رياض هدفا محققا.

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