بالفيديو.. محرز يغيب عن لقاء نجوم “السيتيزن” بمُحبيهم في شيكاغو

لم يتواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الجولة التي برمجها فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس بمدينة “شيكاغو” الأمريكية.

وزار بعض لاعبي “السيتيزن” بناية ضخمة بمدينة “شيكاغو” أين قاموا بممارسة كرة القدم فوق الزجاج الذي يُقلل الخوف في أجواء رائعة.

وإلتقط الرباعي الذي إختاره بيب غوارديولا للقيام بهذه الخطوة صورا تذكارية مع أنصار فريق مانشستر سيتي المتواجدين بشيكاغو.

ويُذكر أن السيتي يتواجد بالمدينة الأمريكية للقيام بتربص تحسبا للموسم المُقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.