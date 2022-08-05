بالفيديو.. محرز يفاجئ مشجعة وفية لمانشستر سيتي بطريقة خاصة

قام الدولي الجزائري رياض محرز بإلتفاتة إنسانية اتجاه مشجعة وفية لفريق مانشستر سيتي رفقة كل من زميليه ديبروين وناثان أكي.

كما تنقل محرز إلى منزل إلمشجعة الخاصة التي تعمل طبيبة مختصة في طب الأطفال المصابين بمرض السرطان. مرفوقا بعدد من الهدايا أبرزها أقمصته الشخصية.

كما ظهر مهاجم الخضر سعيدا جدا بخطوته اللطيفة إتجاه المشجّعة، التي فاجأها بتناول بعض الأكلات والفاكهة المتواجدة في منزلها.

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