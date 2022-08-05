إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. محرز يفاجئ مشجعة وفية لمانشستر سيتي بطريقة خاصة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يفاجئ مشجعة وفية لمانشستر سيتي بطريقة خاصة
محرز
  • 861
  • 0

قام الدولي الجزائري رياض محرز بإلتفاتة إنسانية اتجاه مشجعة وفية لفريق مانشستر سيتي رفقة كل من زميليه ديبروين وناثان أكي.

كما تنقل محرز إلى منزل إلمشجعة الخاصة التي تعمل طبيبة مختصة في طب الأطفال المصابين بمرض السرطان. مرفوقا بعدد من الهدايا أبرزها أقمصته الشخصية.
كما ظهر مهاجم الخضر سعيدا جدا بخطوته اللطيفة إتجاه المشجّعة، التي فاجأها بتناول بعض الأكلات والفاكهة المتواجدة في منزلها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/yLXAG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر