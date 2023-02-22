بالفيديو.. محرز يفتتح باب التسجيل لمانشستر سيتي في رابطة الأبطال

تمكّن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل هدفا جميلا رفقة نادي مانشستر سيتي في مرمى لايبزيغ الألماني.

و افتتح رياض محرز باب التسجيل لفريقي “السيتيزينس” في الدقيقة 26 من الشوط الأول بطريقة جميلة جدا، حينما سجّل بكل اريحية.

ودخل مهاجم الخضر في وسط الميدان الهجومي على غير العادة بعدما كان ينشط جناح ايمن بشكل صريح.

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