بالفيديو.. محرز يفتتح عداده التهديفي رفقة السيتي في الموسم الجديد

نجح الدولي الجزائري رياض محرز اليوم السبت، في افتتاح عداده التهديفي للموسم الجديد من البريمرليغ، بمناسبة المواجهة التي جمعت ناديه مانشستر سيتي، بنورويتش.

ودخل محرز هذه المباراة، كبديل لزميله غريليتش، انطلاقا من الدقيقة الـ74، أين كان السيتي متفوقا بنتيجة 4-0.

وكان دخول الدولي الجزائري جد موفق، حيث برز بقوة في الدقيقة الـ84، أين تمكن من تسجيل هدفه الأول لهذا الموسم، وتعميق الفارق للسيتي.

وبهذا ساهم رياض محرز، في قيادة فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز