بالفيديو.. محرز يفك عقدة التهديف بعد 645 دقيقة في دوري روشن

تمكن الجناح الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

وفك لاعب الخضر، محرز، صيامه عن التهديف في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد سبع مباريات خاضها مع الأهلي. بمجموع 645 دقيقة خاضها هذا الموسم.

وبصم نجم المنتحب الوطني على هدف فريقه الوحيد أمام الأخدود بطريقة رائعة من تسديدة قوية. في الدقيقة الـ62 من المباراة، بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة.

وهي المواجهة التي انتهت بهدف في كل شبكة. ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.

ونال، رياض محرز، أعلى علامة في المواجهة بتنقيط 7.9 (حسب موقع سوفاسكور المختص)، بعد تألقه اللافت في هذه المواجهة.

ويتواجد الأهلي في المركز السابع في سلم ترتيب دوري روشن، برصيد 11 نقطة، بعد أن اكتفى بنقطة واحدة على ملعبه أمام الأخدود.

ويملك، رياض محرز، في رصيده هذا الموسم، هدفين أربع تمريرات حاسمة، في كل المنافسات مع فريقه الأهلي. منها ثلاث تمريرات حاسمة وهدف في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، وتمريرة حاسمة في كأس الملك، وهدف في دوري روشن، من أصل 13 مباراة.