بالفيديو.. محرز يفوز بتحدي خاص أمام ماكسيمان وصانع محتوى عالمي

فاز الدولي الجزائري رياض محرز بالتحدي الخاص أمام زميله في الفريق سانت ماكسيمان وصانع المحتوى العالمي محمد علي.

و جرى التحدي الملعب الرئيسي التابع لمركز التدريبات لفريق الأهلي السعودي.

وقام محرز بتسجيل ثنائية في التحدي الذي سعى منه المتنافسون على رفع كرة القدم إلى الرأس و ملامسة كرة ثانية تواجدت فوق العشب الطبيعي.

وأظهر الفيديو، الذي نشره صانع المحتوى العالمي، اليوم الثلاثاء: عل صفحته الرسمية تواجد قائد الخضر في اريحية كبيرة قد تكون لها فائدة كبيرة بالإيجاب عليه وعلى المنتخب الوطني.