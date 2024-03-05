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الرياضة

بالفيديو.. محرز يفوز بتحدي خاص أمام ماكسيمان وصانع محتوى عالمي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يفوز بتحدي خاص أمام ماكسيمان وصانع محتوى عالمي
محرز
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فاز الدولي الجزائري رياض محرز بالتحدي الخاص أمام زميله في الفريق سانت ماكسيمان وصانع المحتوى العالمي محمد علي.
و جرى التحدي الملعب الرئيسي التابع لمركز التدريبات لفريق الأهلي السعودي.
وقام محرز بتسجيل ثنائية في التحدي الذي سعى منه المتنافسون على رفع كرة القدم إلى الرأس و ملامسة كرة ثانية تواجدت فوق العشب الطبيعي.
وأظهر الفيديو، الذي نشره صانع المحتوى العالمي، اليوم الثلاثاء: عل صفحته الرسمية تواجد قائد الخضر في اريحية كبيرة قد تكون لها فائدة كبيرة بالإيجاب عليه وعلى المنتخب الوطني.

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