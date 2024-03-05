بالفيديو.. محرز يفوز بتحدي خاص أمام ماكسيمان وصانع محتوى عالمي
بقلم عزيز طالبي
فاز الدولي الجزائري رياض محرز بالتحدي الخاص أمام زميله في الفريق سانت ماكسيمان وصانع المحتوى العالمي محمد علي.
و جرى التحدي الملعب الرئيسي التابع لمركز التدريبات لفريق الأهلي السعودي.
وقام محرز بتسجيل ثنائية في التحدي الذي سعى منه المتنافسون على رفع كرة القدم إلى الرأس و ملامسة كرة ثانية تواجدت فوق العشب الطبيعي.
وأظهر الفيديو، الذي نشره صانع المحتوى العالمي، اليوم الثلاثاء: عل صفحته الرسمية تواجد قائد الخضر في اريحية كبيرة قد تكون لها فائدة كبيرة بالإيجاب عليه وعلى المنتخب الوطني.
تحدي بين رياض محرز وسانت ماكسيمان وصانع المحتوى “mo ali” في مقر النادي. pic.twitter.com/EdcTDAf6uU
— دياريو الأهلي (@diario_AFC) March 5, 2024
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