بالفيديو.. محرز يفوز بجائزة جديدة في الدوري السعودي
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، الإعتراف مجددا، بفوزه بجائزة جديدة في الدوري السعودي.
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، على منصة “X”، عن فوز محرز، بجائزة أحسن هدف عن الجولة الـ17.
كما أعاد دوري روشن السعودي، نشر الهدف الرائع الذي سجله قائد الخضر، في مباراتهم الأخير أمام نادي الرياض.
يذكر أن رياض محرز، يعتبر أكثر لاعب إفريقي في تاريخ نادي الأهلي السعودي، مساهمة في الأهداف، بـ41 مساهمة تهديفية.
هدف لاعب @ALAHLI_FC رياض محرز 🇩🇿
الفائز بـ #هدف_الأسبوع_BSF للجولة الـ17 ويكسب الجائزة المقدمة من @BSF_sa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/2cPCiMQD3F
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 28, 2025
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