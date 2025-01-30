بالفيديو.. محرز يفوز بجائزة جديدة في الدوري السعودي

نال الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، الإعتراف مجددا، بفوزه بجائزة جديدة في الدوري السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، على منصة “X”، عن فوز محرز، بجائزة أحسن هدف عن الجولة الـ17.

كما أعاد دوري روشن السعودي، نشر الهدف الرائع الذي سجله قائد الخضر، في مباراتهم الأخير أمام نادي الرياض.

يذكر أن رياض محرز، يعتبر أكثر لاعب إفريقي في تاريخ نادي الأهلي السعودي، مساهمة في الأهداف، بـ41 مساهمة تهديفية.