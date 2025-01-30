بالفيديو.. محرز يقدم تمريرة حاسمة جديدة مع الأهلي في مواجهة العروبة
بقلم كريم تيغرمت
واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الخميس، تألقه مع ناديه الأهلي السعودي، خلال مواجهة نادي العروبة، ضمن الدوري السعودي.
وشارك محرز أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، فغي هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي العروبة، لحساب الجولة الـ18.
وتألق الدولي الجزائري، مع بدياة هذه المباراة، من خلال منحه تمريرة حاسمة، افتتح من خلاها زميله زياد الجهني باب التهديف للأهلي.
رأسية زياد الجهني تسكن شباك العروبة 👏⚽️#الأهلي_العروبة#دوري_روشن_السعودي
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— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 30, 2025
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