بالفيديو.. محرز يقدم تمريرتين حاسمتين ضد ليدز

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز، من تقديم تمريرتين حاسمتين، في المواجهة الجارية فعالياتها الآن، بين فريقه المان سيتي، ضد ليدز.

برسم الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، التي يحتضنها ملعب الإتحاد.

وقدم محرز تمريرة الهدف الأول لزميله إلكاي غاندوغان، ساهم بها في التقدم لصالح فريقه في الدقيقة الـ18 من عمر المواجهة.

كما عزز محرز، رصيده من التمريرات الحاسمة في هذا اللقاء، ومنح تمريرة الهدف الثاني لغاندوغان في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

يجدر للإشارة، وصل الدولي الجزائري رياض محرز للتمريرة الحاسمة رقم 59 في تاريخ مشاركاته في البريميرليغ.

ورفع رصيده للتمريرة الحاسمة رقم 12 هذا الموسم مع فريقه في هذا الموسم.