بالفيديو.. محرز يقصف نجم باريس سان جيرمان بكلمتين!

عاد الدولي الجزائري رياض محرز، ليصنع الحدث، بعد إنتشار فيديو له وهو يضغط على حكم المُباراة الأخيرة أمام باريس لطرد إدريسا غاي.

وظهر مُحارب الصحراء وهو يتحدث أولا مع الحكم، مُطالبا إياه بالرجوع لتقنية “الفار” من أجل طرد متوسط ميدان المُنافس.

ليتحدث بعدها مع النجم السنغالي قائلا :”والله لقد إرتكتب خطأ مجنونا”.

ليتدخل الصاعد الهولندي باكر، وهو ما أثار قلق مُحارب الصحراء، الذي قصفه بكلمتين :”من هذا الشخص”.

وطالب قائد الخضر من الظهير الإنصراف سريعا، وهو ما كان له في نهاية المطاف.