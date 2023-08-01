بالفيديو.. محرز يقود الأهلي السعودي للفوز بخماسية نظيفة

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز بخماسية نظيفة أمام نادي الشمال القطري.

وشارك رياض محرز، أساسيا في المباراة، قبل أن يستبدل من طرف مدربه في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية.

كما عرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري الثاني الناشط في صفوف النادي رياض بودبوز أساسيا هو الأخر، أين قدم ما عليه قبل أن يستبدل في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ويبدو أن قائد الخضر قدم الإضافة الحقيقية المرجوة منه، في أول مباراة له، وحتى الدفع المعنوي الذي كان ينقص تشكيلة الأهلي، التي انهزمت سابقا بسداسية كاملة مقابل اثنين في الودية الأخيرة التي جرت بالنمسا.

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