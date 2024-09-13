بالفيديو.. محرز يقود الأهلي للتعادل أمام الغريم النصر السعودي

شارك الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، في التعادل الذي حققه رفقة ناديه الأهلي أمام الغريم النصر في الدوري السعودي.

وقدم رياض محرز أداءً متوسطاً خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة. وسجل المتألق فرانك كيسيه هدف الأهلي، قبل أن يخادع لاعب النصر، سلطان الغنام، الجميع بتسجيله هدف التعادل في آخر دقائق المباراة.

وعرفت نهاية المباراة إجراء قائد الخضر حديثاً خاصاً مع الأسطورة كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني، وهي اللحظة التي شدت أنظار الإعلام العالمي والعربي.