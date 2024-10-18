بالفيديو.. محرز يقود الأهلي للفوز بثلاثية في دوري روشن

شارك الدولي الجزائري رياض محرز في الفوز الكبير الذي حققه نادي الأهلي السعودي أمام مستضيفه نادي الخليج. في دوري روشن.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدت تألق الجزائري رياض محرز بشكل خاص. بتقديمه تمريرة مفتاحية، وتمريرة ما قبل الحاسمة “pre-Assist”.

وحظي قائد المنتخب الوطني بدعم منقطع النظير من قبل جماهير الأهلي التي تنقلت إلى مدينة الدمام.

وعرف قائد الخضر كيف يردّ الاعتبار لنفسه، في مباراة اليوم الأولى بعد تربص المنتخب الوطني الأخير. ما قد يمنحه دفعة قوية للتألق مجددا في المواعيد القادمة.

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