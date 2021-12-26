بالفيديو.. محرز يقود السيتي للفوز بسداسية على ليستر

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير في الدوري الانجليزي الممتاز.

السيتيزنس تغلب على الضيف ليستر سيتي بملعب الاتحاد بنتيجة وصلت لسداسية كاملة مقابل ثلاثة أهداف.

كما عرف لقاء الجولة ال19 مُشاركة قائد الخضر أساسيا وطيلة ال90 دقيقة.

هذا اضافة الى أنه كان وراء الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة ال14 قبل أن يُقدم تمريرة حاسمة في الهدف الخامس الذي سجله إيمريك لابورت في الدقيقة ال69.