بالفيديو.. محرز يقود ريمونتادا السيتي أمام توتنهام

قاد منذ قليل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ريمونتادا مجنونة لفريقه مانشستر سيتي.

وذلك في اللقاء الجاري حاليا أمام توتنهام هوتسبير بملعب الاتحاد وتُشير نتيجته للتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

وكان السيتي منهزما بهدفين دون رد في الشوط الأول، لكن زملاء محرز عدلوا في بداية الشوط الثاني.

ومنح محرز التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لزميله إيرلينغ هالاند في الدقيقة الـ54.