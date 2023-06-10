بالفيديو.. محرز يقوم بـ ” لفتة إنسانية” من أجل أطفال تركيا وسوريا

قام الدولي الجزائري رياض محرز بلفتة إنسانية اتجاه ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق.

و تعلّق الأمر بالتوقيع على كرات خاصة للضحايا الذين تواجدوا بملعب “أتاتورك”.

كما تبادل رياض محرز أطراف الحديث مع بعض الضحايا أين رفع من معنوياتهم، وهو المعروف عليه بخطواته الإنسانية منذ مدة.

وقام محرز بذات الخطوة قبل ساعات من النهائي المرتقب بين فريقه مانشستر سيتي ونظيره إنتر الإيطالي بالملعب التاريخي لتركيا.

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