بالفيديو.. محرز يقوم بـ ” لفتة إنسانية” من أجل أطفال تركيا وسوريا
بقلم عزيز طالبي
قام الدولي الجزائري رياض محرز بلفتة إنسانية اتجاه ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق.
و تعلّق الأمر بالتوقيع على كرات خاصة للضحايا الذين تواجدوا بملعب “أتاتورك”.
كما تبادل رياض محرز أطراف الحديث مع بعض الضحايا أين رفع من معنوياتهم، وهو المعروف عليه بخطواته الإنسانية منذ مدة.
وقام محرز بذات الخطوة قبل ساعات من النهائي المرتقب بين فريقه مانشستر سيتي ونظيره إنتر الإيطالي بالملعب التاريخي لتركيا.
لفتة رائعة من رياض محرز من أجل أطفال سوريا وتركيا ❤️🙏 pic.twitter.com/ARjs8WLDey
— GOAL Arabia (@GoalAR) June 10, 2023
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