بالفيديو..محرز يقوم بلفتة طيبة تجاه أطفال متلازمة داون

قام لاعب المنتخب الوطني، ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز، بلفتة طيبة، مع أطفال مصابون بمتلازمة داون، شاركوا معه تدريبات الفريق.

وظهر نجم السيتي محرز، في فيديو، نشره حساب السيتي، على تويتر، اليوم الإثنين، رفقة أطفال مصابون بمتلازمة داون.

اللذين زارو وفد الفريق خلال التدريبات الصباحية للسيتي بمعسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وداعب نجم الخضر، رياض محرز، الكرة مع أطفال المصابين بمتلازمة داون، وصرح خلال لقائه بالأطفال:”سعيد بالتواجد هنا، لنلعب مباراة كرة القدم سويا”.