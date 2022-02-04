بالفيديو.. محرز يكشف سرّ عودته القوية في تسجيل ركلات الجزاء

كشف قائد المنتخب الوطني رياض محرز عن سر نجاحه في تسجيل عدد كبير من ضربات الترجيح في مانشيستر سيتي.

وعاد محرز للحديث عن ذلك حينما قال في تصريحه التي نقلته قناة “مانشيستر سيتي” على الصفحة الرسمية في التويتر اليوم. “لم اتلقى صعوبات كبيرة في تسديد الكرة في ركلات الجزاء خاصة وأنني اكون مركّز كثيرا”

واضاف “ضربة الجزاء أمام ليستر أراد شمايكل اللعب على الوتر الحساس والنفسي. و أراد استفزازي بطريقة مضحكة بحكم انّه يعرفني وصديقي سابقا، لكنّني سجّلتها”.

كما تطرّق محرز للحديث عن ضربة الجزاء امام ارسنال سابقا “ضربة الجزاء أمام ارسنال لم تكن صعبة كذلك، لم أشاهد أن الحارس تعمّد في افساد منطقة ضربة الجزاء، والعشب لكني نجحت في تسجيلها”.

وختم “المباراة كانت صعبة وحاسمة أنذاك بالنسبة لنا صراحة بحكم أن المنافس قوي جدا”.