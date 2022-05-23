بالفيديو.. محرز يكشف “سرّ” مراوغته الشهيرة أمام أتلتيكو !

كشف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، سرّ المراوغات الرائعة التي يقوم بها إضافة إلى كونتروله الساحر للكرة.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي تحدث في حوار مع قناة كنال بلوس الفرنسية عن اسقاطه الشهير للاعب أتلتيكو مدريد.

حيث قال:”استقبلت الكرة، بعدها قمت بمراوغة جسدية للتوغل في منطقة العمليات، وهنا فقد لاعب الأتلتيكو ارتكازه وسقط أرضا”.

كما أضاف:”قررت في آخر لحظة عدم لمس الكرة والقيام بالمراوغة الجسدية فقط، لكن في الحقيقة الأهم في كرة القدم حاليا هو تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة”.