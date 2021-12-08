بالفيديو.. محرز يكشف سر اتقانه ترويض الكرة

علق الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الإنجليزي، بطريقة طريفة، على اتقانه ترويض الكرة.

وأعاد محرز، نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، والذي يضم أجمل اللقاطات خلال ترويضه للكرة.

كما علق قائد الخضر على هذا الفيديو، بطريقة طريفة، للكشف عن السر وراء اتقانه ترويض الكرة، أين علق بعبارة “الغراء”.

وجاتء هذا التعليق من رياض محرز، كإشارة منه لالتصاق الكرة بقدمه، خلال ترويضه للكرة، وهي احدى نقاط قوته.