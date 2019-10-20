بالفيديو.. محرز يكشف علاقته بغوارديولا وإسم شُهرته في صغره!

كشف الدولي الجزائري رياض محرز في حديث للموقع الرسمي لناديه، علاقته مع مُدربه بيب غوراديولا وزميله بيرنار ميندي.

وأوضح صاحب القدم اليُسرى عن علاقته المميزة مع الفيلسوف وأول حديث دار بينهما، عند توقيعه مع “السكاي بلوز”.

وقال :”لقد تمنى لي التوفيق، وأكد لي بأنه سعيد بتواجدي في تشكيلته، وبأننا سنحقق أشياء كبيرة سويا”.

وكشف بعدها عن إسم شهرته عندما كان لا يزال طفلا صغيرا وصرح ضاحكا :”لا يوجد على وجه التحديد”.

ليردف :”البعض كان يُناديني بالنحيل وأشياء من هذا القبيل، ولكن دون لقب مُعين”.

ورد إبن سارسال عن سؤال متعلق بالزميل الذي يريد أن يتواجد معه في حالة ضياعه في جزيرة مهجورة قائلا :”ميندي”.

وواصل ساخرا :”سيكون من السهل علينا ان نتحدث باللغة الفرنسية، ويُمكنأن يُنقذني”.