بالفيديو.. “محرز” يكشف كيفية تعامله مع “شارة القيادة” خلال “الكان” !!

وقال “محرز” على هامش تكريمه اليوم الجمعة بمسقط رأسه مدينة “سارسال” الفرنسية.

“يُمكن القول أن شارة القيادة هي مجرد قطعة من قماش، أن تكون قائدا حقيقيا للمنتخب فهو أكثر من مجرد حمل تلك الشارة”.

“حتى لو لم أحمل شارة القيادة خلال منافسة كأس أمم إفريقيا كان واجبا علي مُساعدة شبان المنتخب وأكون قائدا لهم”.

“عندما تكون لاعبا في فريق كبير كمانشستر سيتي وتملك التجربة في المنتخب حتى وإن كان هناك من هم أقدم مني يجب أن تكون قائدا”.

“أتمنى أن أقدم بفضل تجربتي ومشواري الخبرة والإنضباط للاعبين الشبان في المنتخب الوطني”.

.⁦@Mahrez22⁩ sur son rôle de capitaine au sein des ⁦@LesVerts⁩ : « Être un leader ça va au delà du brassard. J’espère apporter par mon vécu et mon parcours de l’expérience et de la rigueur aux plus jeunes » #TeamDZ ⁦#CAN2019 ⁦@DZfoot⁩ pic.twitter.com/ZWfr32UseV

— 🇩🇿♥️ ⭐️ ⭐️ Pep of Champigny (@MohamedBrahdji) July 26, 2019