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بالفيديو.. “محرز” يكشف كيفية تعامله مع “شارة القيادة” خلال “الكان” !!

الرياضة
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بالفيديو.. “محرز” يكشف كيفية تعامله مع “شارة القيادة” خلال “الكان” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن كيفية تعامله مع دوره كقائد خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال “محرز” على هامش تكريمه اليوم الجمعة بمسقط رأسه مدينة “سارسال” الفرنسية.

“يُمكن القول أن شارة القيادة هي مجرد قطعة من قماش، أن تكون قائدا حقيقيا للمنتخب فهو أكثر من مجرد حمل تلك الشارة”.

“حتى لو لم أحمل شارة القيادة خلال منافسة كأس أمم إفريقيا كان واجبا علي مُساعدة شبان المنتخب وأكون قائدا لهم”.

“عندما تكون لاعبا في فريق كبير كمانشستر سيتي وتملك التجربة في المنتخب حتى وإن كان هناك من هم أقدم مني يجب أن تكون قائدا”.

“أتمنى أن أقدم بفضل تجربتي ومشواري  الخبرة والإنضباط للاعبين الشبان في المنتخب الوطني”.


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