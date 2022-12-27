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الرياضة

بالفيديو.. محرز يكشف هوية أفضل لاعب بالنسبة له في كأس العالم 2022

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. محرز يكشف هوية أفضل لاعب بالنسبة له في كأس العالم 2022
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كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، هوية أفضل لاعب بالنسبة له في مونديال قطر 2022.

وصرح محرز، في هذا الخصوص، للحساب الرسمي للسيتي، على “تيوتر”: “سأقول ميسي، بالنظر لسنه حاليا”.

كما أضاف الدولي الجزائري، اسم آخر، من بين الأسماء التي تألقت بالنسة له في مونديال قطر مصرحا: “بالتأكيد مبابي أيضا”.

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