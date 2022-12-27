بالفيديو.. محرز يكشف هوية أفضل لاعب بالنسبة له في كأس العالم 2022

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، هوية أفضل لاعب بالنسبة له في مونديال قطر 2022.

وصرح محرز، في هذا الخصوص، للحساب الرسمي للسيتي، على “تيوتر”: “سأقول ميسي، بالنظر لسنه حاليا”.

كما أضاف الدولي الجزائري، اسم آخر، من بين الأسماء التي تألقت بالنسة له في مونديال قطر مصرحا: “بالتأكيد مبابي أيضا”.