بالفيديو.. محرز يكشف هوية أفضل لاعب بالنسبة له في كأس العالم 2022
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، هوية أفضل لاعب بالنسبة له في مونديال قطر 2022.
وصرح محرز، في هذا الخصوص، للحساب الرسمي للسيتي، على “تيوتر”: “سأقول ميسي، بالنظر لسنه حاليا”.
كما أضاف الدولي الجزائري، اسم آخر، من بين الأسماء التي تألقت بالنسة له في مونديال قطر مصرحا: “بالتأكيد مبابي أيضا”.
أخبرونا نجوم مانشستر سيتي رياض محرز وسكوت كارسون عن رأيهم حول أفضل لاعبي كأس العالم الأخير.
والآن دورك، من كان الأفضل برأيك؟@Cityarabia pic.twitter.com/a8eoPvo5iB
— e& (@etisalatAnd) December 26, 2022
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