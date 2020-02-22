بالفيديو.. محرز يلقى الإعتراف من الإنجليز بجائزة خاصة

حاز النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي “رياض محرز” على جائزة رجل اللقاء الخاصة بمواجهة “ليستر سيتي”.

قائد المنتخب الوطني الجزائري تسلم الجائزة بعد المواجهة من يدي زميله النجم الدولي البرازيلي “غابريال خيسوس”.

صاحب الهدف الوحيد في معركة “كينغ باوور” هنأ أيضا صاحب التمريرة الحاسمة السحرية بعيد ميلاده ال29 على المباشر.