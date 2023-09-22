بالفيديو.. محرز يلهب المواجهة أمام رونالدو في السعودية
ألهب الدولي الجزائري رياض محرز المباراة القوية المنتظرة التي ستجمع بين فريقه الأهلي السعودي امام المستضيف النصر السعودي.
و انتفض ملعب “الأول بارك” لحظة دخول الدولي الجزائري رياض محرز، ومداعبته لكرة القدم بطريقته الخاصة.
وستجري المواجهة المرتقبة أن تكون مثيرة جدا خاصة وانها ستحمل في طياتها عدد من النجوم.
كما يتواجد قائد الخضر في التشكلة الأساسية اليت سيعتمد عليها المدرب الألماني يايسله للإطاحة بنجوم النصر على غرار كريستيانو ووماني.
• لحظة دخول رياض محرز وتفاعل الجماهير الأهلاوية 💚 pic.twitter.com/WtAZjUjDsa
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 22, 2023
• وصول رياض محرز الى ملعب الأول بارك 💚 pic.twitter.com/Zyf6R1BclR
— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 22, 2023
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