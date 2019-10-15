بالفيديو.. محرز يمازح سليماني في المنطقة المختلطة

يبدو أن العلاقة بين نجوم المنتخب الوطني أصبحت اكثر من رائعة في حقبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وهو ماظهر جليا سهرة اليوم الثلاثاء خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت مواجهة الخضر ضد كولومبيا بملعب “بيار موروا”.

نجم السيتي رياض محرز مازح زميله السابق في ليستر سيتي “إسلام سليماني” تحت أنظار الصحفيين.

ووصف قائد الخضر سليماني باللاعب الأفضل في الدوري الفرنسي.