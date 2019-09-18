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بالفيديو..محرز يمتع ويبدع ويقود السيتي للفوز في رابطة الأبطال

الرياضة
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بالفيديو..محرز يمتع ويبدع ويقود السيتي للفوز في رابطة الأبطال
بقلم حكيم شق الطين

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأربعاء، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، للظفر بالنقاط الثلاث الأولى هذا الموسم في رابطة الأبطال.

ولحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال، وعلى ملعب “دونياس أرينا” بأوكرانيا، تغلب السيتي بثلاثية على شاختار دونتيسك.
وقدم السيتي أداءً ممتعا طيلة اللقاء، بفضل المردود الجيد للاعبيه خصوصا رياض محرز الذي نصب نفسه نجما لمباراة السهرة.
وبعد نيله ثقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تواجده بالقائمة الأساسية للسيتي لم يخيب محرز ثقة مدربه اين سجل ومرر في المقابلة.
وإفتتح محرز عداد فريقه في البطولة بهدف في الدقيقة 24، ليعود بعدها ويقدم تمريرة سحرية لزميله الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة 38.
ليضيف السيتيزنس خلال الشوط الثاني الهدف الثالث عن طريق اللاعب غابرييل خيسوس، كانت كافية بتصدر السيتي لمجموعته رفقة دينامو زغرب الكرواتي.


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