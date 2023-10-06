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الرياضة

بالفيديو.. محرز يمتع ويقود الأهلي السعودي لحسم داربي جدة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يمتع ويقود الأهلي السعودي لحسم داربي جدة
محرز
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فاز الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه الأهلي السعودي أمام الغريم إتحاد جدة في داربي دوري روشن السعودي.

وشارك رياض محرز أساسيا في المباراة، أين قدّم ما عليه طيلة التسعين دقيقة التي لعبها، وأمتع جمهور الحاضر في ملعب “الجوهرة المشعة” بفنياته الكبيرة.

كما كاد الفريق الغريم، إتحاد جدة أن يعدّل النتيجة في أخر الدقائق عن طريق النجم كريم بن زيمة لولا التسلّل.

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