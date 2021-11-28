بالفيديو محرز يمنح تمريرة حاسمة في مواجهة واست هام

بصم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، على تمريرة حاسمة، في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي، بنادي واست هام.

وشارك محرز، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

كما برز قائد الخضر في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول، أين منح تمريرة حاسمة جاء على إثرها الهدف الأول للسيتي.

ويؤكد بذلك رياض محرز، وللمباراة الثانية على التوالي، رفقة مانشستر سيتي، تواجده في أفضل مستوياته في الفترة الحالية.