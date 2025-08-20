بالفيديو.. محرز يمنح تمريرة حاسمة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأربعاء، مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، رفقة ناديه الأهلي، في مواجهة القادسية.

ودخل محرز أساسياً ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، في المباراة التي تجمعهم بفريق القادسية، لحساب نصف نهائي كأس السوبر.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ31 من المباراة، أين تمكن من تقديم تمريرة حاسمة على طبق لزميله اينزو ميلوت، جاء على إثرها الهدف الثالث لصالح الأهلي.

وأنهى رياض محرز وناديه الأهلي السعودي، الشوط الأول من هذه المباراة لصالحهم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب نادي القادسية.